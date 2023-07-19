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Персоны

Пытают и убивают даже детей: Джордж Клуни призвал мир уничтожить ЧВК Вагнера

19 июля 2023, 11:08
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Джордж Клуні
Источник: Getty Images

Голливудский актер Джордж Клуни призвал уничтожить ЧВК Вагнера. 

Об этом он заявил в интервью журналу The Economist. Актер является одним из основателей компании The Sentry, которая борется со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке. Не секрет, что бойцы Вагнера побывали и там, получая выгоду от местного золота и алмазов.

В интервью Джордж рассказал о кровавых методах работы наемников — они убивают свидетелей, в том числе женщин и детей. 

— Они не оставляют свидетелей — сотрудники фонда The Sentry опросили солдат и наемников, находившихся в подчинении Вагнера. Они рассказали, что их учили пытать, в том числе отрезать конечности, душить и сжигать заживо. Подобные случаи наблюдались в Ливии, Мали, Судане и других странах, где у России были интересы, — заявил актер.

Правда, о ситуации в Украине артист так и не упомянул. Клуни также назвал российскую ЧВК вирусом, который нужно уничтожить. Для этого ЕС, США и другим странам нужно ввести санкции и привлечь к ответственности виновных.

Ранее мольфар раскрыл, ликвидирует ли  Путин Пригожина на фоне недавнего конфликта ЧВК с МО России. Макс Гордеев считает, что все эти публичные ссоры могут быть тщательно спланированными.

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Источник
Economist
Теги
Джордж Клуні ЧВК Вагнера
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