Голливудский актер Джордж Клуни призвал уничтожить ЧВК Вагнера.

Об этом он заявил в интервью журналу The Economist. Актер является одним из основателей компании The Sentry, которая борется со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке. Не секрет, что бойцы Вагнера побывали и там, получая выгоду от местного золота и алмазов.

В интервью Джордж рассказал о кровавых методах работы наемников — они убивают свидетелей, в том числе женщин и детей.

— Они не оставляют свидетелей — сотрудники фонда The Sentry опросили солдат и наемников, находившихся в подчинении Вагнера. Они рассказали, что их учили пытать, в том числе отрезать конечности, душить и сжигать заживо. Подобные случаи наблюдались в Ливии, Мали, Судане и других странах, где у России были интересы, — заявил актер.

Правда, о ситуации в Украине артист так и не упомянул. Клуни также назвал российскую ЧВК вирусом, который нужно уничтожить. Для этого ЕС, США и другим странам нужно ввести санкции и привлечь к ответственности виновных.

Ранее мольфар раскрыл, ликвидирует ли Путин Пригожина на фоне недавнего конфликта ЧВК с МО России. Макс Гордеев считает, что все эти публичные ссоры могут быть тщательно спланированными.