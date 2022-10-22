Джордж Клуні розповів, яка робота змінила його життя. За заявами актора, його кар’єру вдалося створити завдяки зніманню у серіалі Швидка допомога.

Про це артист розповів в одному із вечірніх шоу.

Відомо, що серіал отримав премію Еммі, і Клуні вбачає у цьому заслугу акторського складу.

Зараз дивляться

– Думаю, це була дружба, яку я мав із усіма ними і продовжую підтримувати, – заявив Джордж.

Артист знімався у серіалі п’ять років і запевняє, що це робота всього його життя, адже справа не лише в гонорарі, а й у дружбі з цікавими людьми.

Відомо, що Клуні дуже добре ставиться до своїх близьких – у 2013 році він подарував 14 друзям $1 млн. Це був його спосіб віддячити їм за допомогу, коли він був актором-початківцем.

– Я спав на їхніх диванах, коли був на мілині. Вони позичили мені гроші, коли я був на мілині. Вони допомогли мені, коли я потребував допомоги протягом багатьох років. І я допомагаю їм упродовж багатьох років. Ми всі добрі друзі. І я подумав, знаєте, без них у мене нічого цього не було б, – заявив актор.

І якщо знайомства у житті Клуні призвели до успіхів у світі кіно, то в інших акторів нові зустрічі можуть змінити життя на гірше. Наприклад, зовсім недавно Кевіна Спейсі виправдали в звинуваченнях у домаганнях. Його колега Ентоні Репп стверджує, що інцидент був у 2017 році, коли йому було лише 14 років.