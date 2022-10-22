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Джордж Клуні розповів про роль, яка змінила його життя

22 Жовтня 2022, 11:27
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джордж Клуні розповів про роль, яка змінила його життя

Джордж Клуні розповів, яка робота змінила його життя. За заявами актора, його кар’єру вдалося створити завдяки зніманню у серіалі Швидка допомога.

Про це артист розповів в одному із вечірніх шоу.

Відомо, що серіал отримав премію Еммі, і Клуні вбачає у цьому заслугу акторського складу.

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– Думаю, це була дружба, яку я мав із усіма ними і продовжую підтримувати, – заявив Джордж.

Артист знімався у серіалі п’ять років і запевняє, що це робота всього його життя, адже справа не лише в гонорарі, а й у дружбі з цікавими людьми.

Відомо, що Клуні дуже добре ставиться до своїх близьких – у 2013 році він подарував 14 друзям $1 млн. Це був його спосіб віддячити їм за допомогу, коли він був актором-початківцем.

– Я спав на їхніх диванах, коли був на мілині. Вони позичили мені гроші, коли я був на мілині. Вони допомогли мені, коли я потребував допомоги протягом багатьох років. І я допомагаю їм упродовж багатьох років. Ми всі добрі друзі. І я подумав, знаєте, без них у мене нічого цього не було б, – заявив актор.

І якщо знайомства у житті Клуні призвели до успіхів у світі кіно, то в інших акторів нові зустрічі можуть змінити життя на гірше. Наприклад, зовсім недавно Кевіна Спейсі виправдали в звинуваченнях у домаганнях. Його колега Ентоні Репп стверджує, що інцидент був у 2017 році, коли йому було лише 14 років.

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Джерело
Daily Mail
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Джордж Клуні
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