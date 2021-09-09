Дружина українського співака Віктора Павліка, блогер Катерина Реп’яхова розповіла, чи хоче вона другу дитину.

30-річна Катерина Реп’яхова народила первістка в червні, однак її підписники вже натякають, що час подумати про другу дитину.

Так, в Instagram блогер розповіла, що зайнята домашніми справами – прибиранням у шафі.

– У мене домашні справи тривають. Перебрала дитяче. Поки що не знаю, куди дівати те, що стало вже замалим, – написала Катерина.

На що одна з підписниць відповіла, що блогеру ще знадобляться ці речі та краще їх нікому не віддавати.

– Збирай, Катюшо. Ще знадобляться, – написала прихильниця.

Катерина заперечила та сказала, що не раніше, ніж через п’ять років. Свою відповідь блогер супроводила спільним знімком із Віктором Павліком.

Варто зазначити, що співакові через 5 років буде 60.

Раніше Катерина сказала, що незабаром буде три місяці, як вони стали батьками сина Михайла. Блогер наголосила, що вони з чоловіком повністю адаптувалися та чітко розподілили обов’язки.

Так, Віктор купає малюка та дбає про те, щоб Катерина не була голодною. Крім того, вона зазначила, що для Павліка Михайло четверта дитина, проте проживає він все як вперше.