Українська прима-балерина Катерина Кухар заговорила про зміни в особистому житті.

У сториз на особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила відео, на якому постала з новою зачіскою. Катерина зробила собі чубчик та підрізала волосся.

– Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря, – написала Кухар.

Тим часом користувачі мережі засипають Катерину запитаннями про стосунки із чоловіком Олександром Стояновим.

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Прихильники помітили, що подружжя вже деякий час не ділиться спільними світлинами та не згадує одне одного у блогах. Дехто припускає, що Катерина та Олександр розлучилися.

Я далеко не перша людина, яка ставить це запитання. Катю, чому ви перестали публікувати світлини та відео з чоловіком? Ви розійшлися, чи що сталося?

Щось я хвилююся. А де Стоянов ?

Я не зрозуміла, а зі Стояновим уже все?

А де чоловік? – пишуть у коментарях під останнім постом Кухар.

Зазначимо, що Катерина Кухар та Олександр Стоянов одружилися у грудні 2018 року після 10 років стосунків.

Подружжя виховує спільну доньку Анастасію. Також у прими-балерини є син Тимур від першого шлюбу.

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Фото: Катерина Кухар