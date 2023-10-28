Телеведуча Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв, що служить в ЗСУ, створили щоденне правило. Вони раз на день обовʼязково розмовляють. Порушити це правило може лише відсутність звʼязку.

– Він мене попереджає: “Найближчі три-чотири дні зв’язку не буде, Машо. Не хвилюйся, щойно зʼявиться, я подзвоню”. Але ще ніколи так не було, щоби він не знайшов можливість набрати, – розповіла Єфросиніна в інтервʼю на каналі Veteran Hub.

Маша поділилася, що чоловік у розмовах та повідомленнях став називати її кохана. Раніше лагідним словом для неї було масянчик, тепер сталася еволюція в стосунках, пожартувала Єфросиніна.

– Мені подобається. Мені завжди не вистачало від нього рожевих шмарклів, а тут – кохана, – відверто поділилася ведуча.

Зустрічі з чоловіком під час його ротації тепер скидаються на медовий місяць, додає Єфросиніна. До того ж, зізналася знаменитість, вона навчилася робити фото у стилі ню, щоби радувати чоловіка під час розлуки. Жартує, якщо її телефон зламають, то побачать чимало.

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– Я ж завжди телефон свій десь кидаю, у когось з асистенток він був. Тепер краще нехай біля мене полежить, – зауважила Маша Єфросиніна.

Співрозмовниця телеведучої – комікеса та дружина воїна Настя Зухвала – додала, що це будні жінок, у яких чоловік у війську. Раніше Маша Єфросиніна зізналася, чого боїться більше за все, та пригадала, з якими емоціями зустріла рішення Тимура Хромаєва піти боронити Україну.