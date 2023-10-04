Колишня перша леді Франції, дружина експрезидента Ніколя Саркозі Карла Бруні зізналась, що у 2019 році їй діагностували рак грудей.

Завдяки вчасному виявленню злоякісної пухлини Карлі вдалося уникнути мастектомії, тобто видалення молочної залози.

Про це вона розповіла на особистій сторінці в Instagram з нагоди “рожевого жовтня” – місяцем боротьби з раком грудей.

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– Чотири роки тому у мене діагностували рак грудей. Хірургія, променева терапія, гормональна терапія — я пройшла звичайний шлях лікування цього типу раку. Але мені пощастило — мій рак ще не був агресивним. Чому цей рак був не агресивним? Тому що він не встиг таким стати, – розповіла Бруні.

За словами Карли, щороку вона в один і той самий день робить мамографію. Бруно закликала жінок не ігнорувати регулярні обстеження у мамолога.

– Якби я не робила цього щороку, сьогодні у мене могло не бути лівої груді. Я публікую це не для того, щоб розповісти вам про стан свого здоров’я. Мені це огидно, і я довго вагалася, перш ніж заговорити про це. Я публікую це сьогодні, тому що мені потрібно передати одне послання. Це фундаментальне послання для всіх жінок, які стежать за мною: робіть мамографію щороку. Від цього залежать ваші життя, – наголосила Бруні.