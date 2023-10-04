Бывшая первая леди Франции, жена экс-президента Николя Саркози Карла Бруни призналась, что в 2019 году ей диагностировали рак груди.

Благодаря своевременному выявлению злокачественной опухоли Карле удалось избежать мастэктомии, то есть удаления молочной железы.

Об этом она рассказала на личной странице в Instagram по случаю “розового октября” — месяцем борьбы с раком груди.

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— Четыре года назад у меня диагностировали рак груди. Хирургия, лучевая терапия, гормональная терапия — я прошла обычный путь лечения этого типа рака. Но мне повезло — мой рак еще не был агрессивным. Почему этот рак был не агрессивным? Потому что он не успел таким стать, — рассказала Бруни.

По словам Карлы, каждый год она в один и тот же день делает маммографию. Бруно призвала женщин не игнорировать регулярные обследования у маммолога.

— Если бы я не делала этого каждый год, сегодня у меня могло не быть левой груди. Я публикую это не для того, чтобы рассказать вам о состоянии своего здоровья. Мне это отвратительно, и я долго колебалась, прежде чем заговорить об этом. Я публикую это сегодня, потому что мне нужно передать одно послание. Это фундаментальное послание для всех женщин, которые следят за мной: делайте маммографию каждый год. От этого зависят ваши жизни, — подчеркнула Бруни.