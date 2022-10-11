Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян платить за підвищену безпеку своїх дітей у приватній школі. Таке рішення модель ухвалила після того, як її ексчоловік, репер Каньє Вест розкрив назву навчального закладу в своїх соціальних мережах.

Так, репер хотів, щоб спадкоємці відвідували його академію Донда і написав на загальний огляд місце, в якому вони навчаються наразі. Це означає, що будь-яка випадкова людина тепер знає, де навчаються діти Веста і Кім.

Кардашян і Каньє, які розлучилися в 2021 році після майже семи років шлюбу, є батьками дев’ятирічної Норт, шестирічного Сейнта, чотирирічної Чикаго і трирічного Псалма.

Зараз дивляться

Раніше ми писали про те, що Кім Кардаш’ян поплатилася за пост в Instagram. Вона отримала штраф у розмірі $1,26 млн за рекламу криптовалюти.

Все через те, що Кім не вказала, що публікація була проспонсорована. Зірка була змушена заявити публіці, що отримала за пост $250 тис.