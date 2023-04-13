Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Кіно та серіали

Каннський кінофестиваль 2023 оголосив конкурсну програму: які фільми покажуть

13 Квітня 2023, 15:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Каннский кинофестиваль
Джерело: Depositphotos

Каннський кінофестиваль оголосив офіційну конкурсну програму на 2023 рік. Це буде 76-й кінофестиваль, який відбудеться з 16 до 27 травня на Лазурному березі, й уже оголошено список фільмів для показу.

Список фільмів розмістили на сайті заходу.

Відомо, що головою журі обрали шведського кінорежисера Рубена Естлунда – його два фільми вже встигли вшанувалися Золотою пальмовою гілкою – найпрестижнішої нагороди фестивалю в Каннах.

Основний конкурс 76-го Каннського кінофестивалю має такий вигляд:

  • Місто астероїдів, реж. Вес Андерсон;
  • Зона інтересів, реж. Джонатан Ґлейзер;
  • Клуб нуль, реж. Джессіка Гауснер;
  • Мертве листя, реж. Акі Каурісмякі;
  • Чотири дочки, реж. Каутер Бен Ганья;
  • Анатомія падіння, реж. Жюстін Тріє;
  • Чудовисько, реж. Хірокадзу Корееда;
  • Сонце майбутнього, реж. Нанні Моретті;
  • Химера, реж. Аліче Рорвахер;
  • Про сухі трави, реж. Нурі Більге Джейлан;
  • Минуле літо, реж. Катрін Брейя;
  • Пристрасть Додена Буфана, реж. Чан Ань Хунг;
  • Викрадений, реж. Марко Белокйо;
  • Травень/Грудень, реж. Тодд Гейнс;
  • Зачинщик, реж. Карім Айнуз;
  • Старий дуб, реж. Кен Лоуч;
  • Банель і Адама, реж. Рамата-Тулай Сі;
  • Молодість, реж. Ван Бін;
  • Ідеальні дні, реж. Вім Вендерс.

Утім, деякі українські фото вже заслужили нагород на інших заходах – документальний фільм 20 днів у Маріуполі став одним із переможців кінофестивалю в Клівленді. Картина здобула приз у номінації Standing Up.

Читайте також:
Мавка. Лісова пісняКрутіше за DC-фільми: Мавка. Лісова пісня лідирує у французькому кінопрокаті

Теги
Кіно Каннський фестиваль
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь