Каннський кінофестиваль оголосив офіційну конкурсну програму на 2023 рік. Це буде 76-й кінофестиваль, який відбудеться з 16 до 27 травня на Лазурному березі, й уже оголошено список фільмів для показу.
Список фільмів розмістили на сайті заходу.
Відомо, що головою журі обрали шведського кінорежисера Рубена Естлунда – його два фільми вже встигли вшанувалися Золотою пальмовою гілкою – найпрестижнішої нагороди фестивалю в Каннах.
Основний конкурс 76-го Каннського кінофестивалю має такий вигляд:
- Місто астероїдів, реж. Вес Андерсон;
- Зона інтересів, реж. Джонатан Ґлейзер;
- Клуб нуль, реж. Джессіка Гауснер;
- Мертве листя, реж. Акі Каурісмякі;
- Чотири дочки, реж. Каутер Бен Ганья;
- Анатомія падіння, реж. Жюстін Тріє;
- Чудовисько, реж. Хірокадзу Корееда;
- Сонце майбутнього, реж. Нанні Моретті;
- Химера, реж. Аліче Рорвахер;
- Про сухі трави, реж. Нурі Більге Джейлан;
- Минуле літо, реж. Катрін Брейя;
- Пристрасть Додена Буфана, реж. Чан Ань Хунг;
- Викрадений, реж. Марко Белокйо;
- Травень/Грудень, реж. Тодд Гейнс;
- Зачинщик, реж. Карім Айнуз;
- Старий дуб, реж. Кен Лоуч;
- Банель і Адама, реж. Рамата-Тулай Сі;
- Молодість, реж. Ван Бін;
- Ідеальні дні, реж. Вім Вендерс.
Утім, деякі українські фото вже заслужили нагород на інших заходах – документальний фільм 20 днів у Маріуполі став одним із переможців кінофестивалю в Клівленді. Картина здобула приз у номінації Standing Up.