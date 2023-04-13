Каннський кінофестиваль оголосив офіційну конкурсну програму на 2023 рік. Це буде 76-й кінофестиваль, який відбудеться з 16 до 27 травня на Лазурному березі, й уже оголошено список фільмів для показу.

Список фільмів розмістили на сайті заходу.

Відомо, що головою журі обрали шведського кінорежисера Рубена Естлунда – його два фільми вже встигли вшанувалися Золотою пальмовою гілкою – найпрестижнішої нагороди фестивалю в Каннах.

Основний конкурс 76-го Каннського кінофестивалю має такий вигляд:

Місто астероїдів, реж. Вес Андерсон;

Зона інтересів, реж. Джонатан Ґлейзер;

Клуб нуль, реж. Джессіка Гауснер;

Мертве листя, реж. Акі Каурісмякі;

Чотири дочки, реж. Каутер Бен Ганья;

Анатомія падіння, реж. Жюстін Тріє;

Чудовисько, реж. Хірокадзу Корееда;

Сонце майбутнього, реж. Нанні Моретті;

Химера, реж. Аліче Рорвахер;

Про сухі трави, реж. Нурі Більге Джейлан;

Минуле літо, реж. Катрін Брейя;

Пристрасть Додена Буфана, реж. Чан Ань Хунг;

Викрадений, реж. Марко Белокйо;

Травень/Грудень, реж. Тодд Гейнс;

Зачинщик, реж. Карім Айнуз;

Старий дуб, реж. Кен Лоуч;

Банель і Адама, реж. Рамата-Тулай Сі;

Молодість, реж. Ван Бін;

Ідеальні дні, реж. Вім Вендерс.

Утім, деякі українські фото вже заслужили нагород на інших заходах – документальний фільм 20 днів у Маріуполі став одним із переможців кінофестивалю в Клівленді. Картина здобула приз у номінації Standing Up.