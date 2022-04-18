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Між нами дистанція: Денис Іванов про проросійську позицію Каннського кінофестивалю

18 Квітня 2022, 10:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Між нами дистанція: Денис Іванов про проросійську позицію Каннського кінофестивалю

Кінопродюсер Денис Іванов розповів про дещо проросійську позицію Каннського кінофестивалю та про українських представників, які, незважаючи ні на що, використовують шанс представити нашу країну та розповісти про війну.

17 травня у Каннах розпочнеться 75-й кінофестиваль. Цього року організатори вирішили присвятити його Україні, а також заявили, що не допустять до участі росіян. Проте ближче до фестивалю з’ясувалося, що російські представники там все ж будуть. Так, наприклад, свій фільм представить Кирило Серебренніков.

Ба більше, в 2022 році Каннський кінофестиваль відкриє фільм із провокаційною назвою Z.

– І я, і мої колеги були вражені тим, що кінофестиваль відкриє стрічка з такою назвою. Об’єктивно, у фільмі жодним чином не згадується наша ситуація. Цей фільм про зомбі, рімейк на аніме. Ба більше, режисер Мішель Азанавічус має абсолютно проукраїнську позицію, – сказав Іванов.

Денис зізнався, що все ж написав листа Мішелю з приводу назви фільму, оскільки наразі ця літера прирівнюється до фашистської свастики  Третього рейху.

– Він відповів, що в них була дискусія, але вони вирішили не робити літеру Z власністю російських пропагандистів… Не знаю, можливо, у нас занадто велика дистанція між Україною, Францією та Каннами, – зазначив Іванов.

Щодо Серебреннікова, український кінопродюсер пояснив, що кінофестиваль заявив про те, що не запрошуватиме російських делегацій, але їхні опозиційні режисери будуть.

– Він утретє бере участь у Каннському кінофестивалі, вони його вважають політичним в’язнем і не бачать жодної проблеми… Навіть те, що його фільм профінансовано російським підприємцем Романом Абрамовичем. Це не дало їм поняття, що наразі він  недоречний, – зазначив Іванов.

Іванов зазначив, що на Каннський фестиваль потрапив український фільм Бачення метелика Максима Наконечного – стрічка про російсько-українську війну. Денис вважає, що голос нашої країни лунатиме доволі потужно та голосно.

Також буде велика програма українських проєктів.

Зазначимо, що в 2022 році Каннський кінофестиваль розпочнеться 17 травня та триватиме до 28 травня.

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Фото: Денис Іванов

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Каннський фестиваль
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