Кінопродюсер Денис Іванов розповів про дещо проросійську позицію Каннського кінофестивалю та про українських представників, які, незважаючи ні на що, використовують шанс представити нашу країну та розповісти про війну.

17 травня у Каннах розпочнеться 75-й кінофестиваль. Цього року організатори вирішили присвятити його Україні, а також заявили, що не допустять до участі росіян. Проте ближче до фестивалю з’ясувалося, що російські представники там все ж будуть. Так, наприклад, свій фільм представить Кирило Серебренніков.

Ба більше, в 2022 році Каннський кінофестиваль відкриє фільм із провокаційною назвою Z.

– І я, і мої колеги були вражені тим, що кінофестиваль відкриє стрічка з такою назвою. Об’єктивно, у фільмі жодним чином не згадується наша ситуація. Цей фільм про зомбі, рімейк на аніме. Ба більше, режисер Мішель Азанавічус має абсолютно проукраїнську позицію, – сказав Іванов.

Денис зізнався, що все ж написав листа Мішелю з приводу назви фільму, оскільки наразі ця літера прирівнюється до фашистської свастики Третього рейху.

– Він відповів, що в них була дискусія, але вони вирішили не робити літеру Z власністю російських пропагандистів… Не знаю, можливо, у нас занадто велика дистанція між Україною, Францією та Каннами, – зазначив Іванов.

Щодо Серебреннікова, український кінопродюсер пояснив, що кінофестиваль заявив про те, що не запрошуватиме російських делегацій, але їхні опозиційні режисери будуть.

– Він утретє бере участь у Каннському кінофестивалі, вони його вважають політичним в’язнем і не бачать жодної проблеми… Навіть те, що його фільм профінансовано російським підприємцем Романом Абрамовичем. Це не дало їм поняття, що наразі він недоречний, – зазначив Іванов.

Іванов зазначив, що на Каннський фестиваль потрапив український фільм Бачення метелика Максима Наконечного – стрічка про російсько-українську війну. Денис вважає, що голос нашої країни лунатиме доволі потужно та голосно.

Також буде велика програма українських проєктів.

Зазначимо, що в 2022 році Каннський кінофестиваль розпочнеться 17 травня та триватиме до 28 травня.

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Фото: Денис Іванов