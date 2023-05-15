Каннський кінофестиваль 2023 розпочнеться вже зовсім скоро – захід заплановано на другу половину травня цього року.

З кожним днем відкривається дедалі більше інформації про те, чого чекати від заходу, хто судитиме картини, кого чекати у ролі ведучих і хто має шанс отримати головну нагороду.

Формат проведення Каннського фестивалю 2023

Традиційно захід проводять у Каннах. 2023 року покази заплановано з 16 до 27 травня.

Це вже 76-й кінофестиваль, але цьогоріч він вперше проходитиме під керівництвом жінки-президента – Айріс Кноблох. Це продюсерка з Німеччини, яка відповідатиме за проведення Каннського фестивалю з 2023 до 2025 року включно. Сама Айріс заявила, що докладе всіх зусиль, щоб захід продовжував впливати на світову культуру.

Подія у світі кіно складатиметься зі звичних кінопоказів, пресконференцій, вечірок і червоних доріжок.

Головою журі обрали шведського кінорежисера Рубена Естлунда – його два фільми вже встигли відзначитися головними нагородами фестивалю.

Відомо, що на Каннському фестивалі 2023 нагородять Майкла Дугласа Золотою пальмовою гілкою на знак визнання його блискучої кар’єри і внеску в кінематограф.

Прем’єри фільмів на Каннському фестивалі 2023 року

Традиційно на заході будуть і покази нових картин. Відкриє подію історична драма французької режисерки Майвенн Фаворитка.

Також відбудеться прем’єра нового фільму Мартіна Скорсезе Вбивці квіткового місяця та картини Індіана Джонс і Колесо долі.

Конкурсна програма 76-го Каннського кінофестивалю

Загалом за головний приз боротиметься 21 картина:

Місто астероїдів, реж. Вес Андерсон;

Зона інтересів, реж. Джонатан Ґлейзер;

Клуб нуль, реж. Джессіка Гауснер;

Мертве листя, реж. Акі Каурісмякі;

Чотири дочки, реж. Каутер Бен Ганья;

Анатомія падіння, реж. Жюстін Тріє;

Чудовисько, реж. Хірокадзу Корееда;

Сонце майбутнього, реж. Нанні Моретті;

Химера, реж. Аліче Рорвахер;

Про сухі трави, реж. Нурі Більге Джейлан;

Минуле літо, реж. Катрін Брея;

Пристрасть Додена Буфана, реж. Чан Ань Хунг;

Викрадений, реж. Марко Белокйо;

Травень/Грудень, реж. Тодд Гейнс;

Зачинщик, реж. Карім Айнуз;

Старий дуб, реж. Кен Лоуч;

Банель і Адама, реж. Рамата-Тулай Сі;

Молодість, реж. Ван Бін;

Ідеальні дні, реж. Вім Вендерс.

Нагадаємо, нещодавно було розкрито дату проведення Оскара 2024, який також має великий вплив на світ кіно. Так, прізвища переможців ми дізнаємося вже 10 березня наступного року, а от подавати заявки на участь можна не пізніше 18 листопада 2023 року.