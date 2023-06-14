Співачка Камалія показала фото з лікарні, чим змусила своїх шанувальників хвилюватися. У артистки можливий перелом ребра.
В Instagram виконавиця оприлюднила знімок, на якому постала в лікарняній сорочці та шапочці біля апарата МРТ. Каже, спершу не хотіла ділитися цими новинами, оскільки було соромно, проте згодом все ж вирішила бути відвертою.
– У свої 46 впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон. Думала, просто забилася, але біль нікуди не зник, а тільки посилився. Можливий перелом ребра. Приїхала на МРТ і КТ, – розповіла Камалія.
Підписники підтримали співачку, побажавши їй якнайшвидшого відновлення.
- Камаліє, бережіть себе! Скоріше одужуйте!
- Здоров’я вам! Нехай це буде просто забій, який швидко заживе.
- Це не соромно, це нормально, це життя і всяке може статися. Одужуйте швидше і міцного здоров’я!
- Міцного здоров’я! Синячки зійдуть, а краса і здоров’я все одно залишаться! І це головне!
- Якнайшвидшого відновлення, – пишуть у коментарях Камалії.