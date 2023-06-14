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Фото Персони

Довелося робити МРТ: Камалія зазнала травм і налякала фото з лікарні

14 Червня 2023, 11:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Камалия

Співачка Камалія показала фото з лікарні, чим змусила своїх шанувальників хвилюватися. У артистки можливий перелом ребра.

В Instagram виконавиця оприлюднила знімок, на якому постала в лікарняній сорочці та шапочці біля апарата МРТ. Каже, спершу не хотіла ділитися цими новинами, оскільки було соромно, проте згодом все ж вирішила бути відвертою.

– У свої 46 впала з велосипеда, знімаючи відео на телефон. Думала, просто забилася, але біль нікуди не зник, а тільки посилився. Можливий перелом ребра. Приїхала на МРТ і КТ, – розповіла Камалія.

Підписники підтримали співачку, побажавши їй якнайшвидшого відновлення.

  • Камаліє, бережіть себе! Скоріше одужуйте!
  • Здоров’я вам! Нехай це буде просто забій, який швидко заживе.
  • Це не соромно, це нормально, це життя і всяке може статися. Одужуйте швидше і міцного здоров’я!
  • Міцного здоров’я! Синячки зійдуть, а краса і здоров’я все одно залишаться! І це головне!
  • Якнайшвидшого відновлення, – пишуть у коментарях Камалії.
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