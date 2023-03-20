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Kalush Orchestra станцевали вместе с рэпером Армани Уайтом

20 марта 2023, 16:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra и Армани Уайт

Украинская группа Kalush Orchestra встретилась с американским рэпером Армани Уайтом. Вместе они записали зажигательное видео под песню зарубежной звезды Billie Eilish.

Так, рэпер исполнил свой хит, а КилимМен, участник Kalush Orchestra, станцевал брейк-данс.

— Смотрите с кем встретились в Остине. Спасибо, Армани Уайт, за встречу и слова поддержки Украине, — отметили в Kalush Orchestra.

С рэпером коллектив встретился после окончания своего второго американского тура. Поклонники группы выразили свое восхищение совместному творчеству Kalush Orchestra с Армани Уайтом, отметив, что весь мир должен знать — кто такие украинцы, и их культуру.

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  • Когда они пришли освобождать нас от воображаемых нацистов, они не думали, что освобождают нас культурно… Теперь все знают, кто мы такие!
  • Как-то даже не верится.
  • Круто!
  • Это поджог!
  • Пушка, — пишут в комментариях под видео.

Отметим, что во время первого тура по Америке Kalush Orchestra встретились с американским актером Арнольдом Шварценеггером. Тогда, по словам музыкантов, актер пригласил их к себе домой.

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