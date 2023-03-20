Украинская группа Kalush Orchestra встретилась с американским рэпером Армани Уайтом. Вместе они записали зажигательное видео под песню зарубежной звезды Billie Eilish.

Так, рэпер исполнил свой хит, а КилимМен, участник Kalush Orchestra, станцевал брейк-данс.

— Смотрите с кем встретились в Остине. Спасибо, Армани Уайт, за встречу и слова поддержки Украине, — отметили в Kalush Orchestra.

С рэпером коллектив встретился после окончания своего второго американского тура. Поклонники группы выразили свое восхищение совместному творчеству Kalush Orchestra с Армани Уайтом, отметив, что весь мир должен знать — кто такие украинцы, и их культуру.

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Когда они пришли освобождать нас от воображаемых нацистов, они не думали, что освобождают нас культурно… Теперь все знают, кто мы такие!

Как-то даже не верится.

Круто!

Это поджог!

Пушка, — пишут в комментариях под видео.

Отметим, что во время первого тура по Америке Kalush Orchestra встретились с американским актером Арнольдом Шварценеггером. Тогда, по словам музыкантов, актер пригласил их к себе домой.