Український гурт і переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra випустили свій перший трек англійською мовою – Changes. До нього також показали й кліп, де артисти постали в образах казкових героїв.

– Це пісня про наш дім, у якому ми живемо – ми навчилися його захищати. Ми продовжуємо жити в умовах небезпеки. Дім змінюється разом із нами, але назавжди залишається те, що важливе і вірне традиціям, – заявив лідер гурту Олег Псюк.

Щодо кліпу на пісню Changes, то його знято в перервах у традиційній українській хаті, у перервах між концертами в Польщі.

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У ролику музиканти ходять полями біля своєї хати, живучи мирним життям. Але раптово насуваються хмари, а разом з нею – снаряди й ракети. Примітно, що в кліпі з’являється загадкова KilimWoman, яку також можна почути в пісні. Музиканти натякнули, що вона й надалі з’являтиметься в їхній компанії.

Режисер ролика Леонід Колосовський додав, що хотів показати дім, який назавжди змінився – він побачив горе, біль і втрату.

Наприкінці лютого Kalush Orchestra оновили свої образи, зробивши їх більш сучасними. Утім, традиційні українські елементи вони залишили.