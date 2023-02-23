Кайлі Дженнер розповіла про боротьбу з післяпологовою депресією. Модель вважала, що проблема зі здоров’ям ніколи не пройде.

В інтерв’ю Vanity Fair Italy 25-річна зірка заявила, що зіткнулася з цим двічі.

Перша післяпологова депресія у 2018 році далася їй набагато складніше, ніж друга. На тлі цього вона дала кілька порад тим, хто страждає від психічного розладу.

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– Я порадила б цим жінкам не замислюватися над речами й прожити всі емоції цього моменту повною мірою. Ти думаєш, що це ніколи не пройде і ти ніколи не будеш колишньою, але це неправда. Гормони та емоції на цьому етапі набагато сильніші за вас, – заявила Кайлі.

Ще у жовтні 2022 року модель розповіла, що плакала протягом трьох тижнів після народження другої дитини.

– Я лежала в ліжку, і моя голова так хворіла. Це було справді важко, — поскаржилася Дженнер.

Знаменитість почала себе краще почувати лише через 6 тижнів після пологів.

Втім, 2023 підкинув нові випробування – Дженнер і Тревіс Скотт розлучилися. Тепер вони ділять двох дітей, хоч і це їхнє не перше розставання. Ймовірно, що їх знову зведе доля.