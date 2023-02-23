Кайли Дженнер рассказала о борьбе с послеродовой депрессией. Модель считала, что проблема со здоровьем никогда не пройдет.

В интервью Vanity Fair Italy 25-летняя звезда заявила, что столкнулась с этим дважды.

Первая послеродовая депрессия в 2018 году далась ей намного сложнее, чем вторая. На фоне этого она дала несколько советом тем, кто страдает от психического расстройства.

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— Я бы посоветовала этим женщинам не задумываться над вещами и прожить все эмоции этого момента в полной мере. Ты думаешь, что это никогда не пройдет и ты никогда не будешь прежней, но это неправда. Гормоны и эмоции на этом этапе намного сильнее вас, — заявила Кайли.

Еще в октябре 2022 года модель рассказала, что плакала на протяжении трех недель после рождения второго ребенка.

— Я лежала в постели, и моя голова так сильно болела. Это было действительно тяжело, — пожаловалась Дженнер.

Знаменитость начала себя лучше чувствовать только через 6 недель после родов.

Впрочем, 2023 год подкинул новые испытание — Дженнер и Трэвис Скотт расстались. Теперь они делят двоих детей, хоть и это их не первое расставание. Не исключено, что их снова сведет судьба.