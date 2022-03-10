Тревел-блогер Антон Птушкін повідомив, що режисер-постановник та один із ведучих програми про подорожі Орел і решка Євген Синельников живий.

– Женя Синельников живий та евакуювався сьогодні разом із сім’єю. Його сусіди загинули, – написав Птушкін 9 березня в своєму Telegram-каналі.

Протягом тривалого часу Синельников разом із сім’єю ховався від обстрілів у підвалі недобудованого будинку в Бучі (Київська область).

Раніше він розповідав Птушкіну в повідомленні, що на його очах російські агресори випустили ракету по сусідах.

– Дому немає. У нас усі вікна та двері вибило хвилею. Покосило дерева. Навколо руйнувань дуже багато. Але головне ми живі. Організували укриття собі. Їжа ще є. Тільки телефони сідають. Світла немає і генератор заводити дуже лячно. Їздить техніка навколо постійно, а автомати б’ють прямо за парканом, – писав він.

Ще вчора вранці, 9 березня, режиссер Алан Бадоєв писав, що Синельников разом зі своїм маленьким сином, із родичами і як мінімум ще п’ятьма дітьми перебуває в оточенні російських солдатів у Бучі.

Сам Синельников поки що на зв’язок із підписниками в Instagram не виходив.

Уже 15 добу в Україні триває війна. 24 лютого Росія напала на нашу країну. Від дій російських агресорів страждають українські міста та мирні жителі. ВСУ дають гідну відсіч путінським військам, проте ті не знають кордонів і цілеспрямовано бомбардують навіть по лікарнях та пологових будинках.

Фото: Євген Синельников