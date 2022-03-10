Тревел-блогер Антон Птушкин сообщил, что режиссер-постановщик и один из ведущих программы о путешествиях Орел и решка Евгений Синельников жив.

— Женя Синельников жив и эвакуировался сегодня вместе с семьей. Его соседи погибли, — написал Птушкин 9 марта в своем Telegram-канале.

На протяжении длительного времени Синельников вместе с семьей скрывался от обстрелов в подвале недостроенного дома в Буче (Киевская область).

Ранее Птушкину он рассказал в сообщении, что на его глазах российские агрессоры выпустили ракету по соседям.

— Дома нет тупо. У нас все окна и двери выбило волной. Покосило деревья. Вокруг разрушений очень много. Но главное — мы живы. Организовали укрытие себе. Еда еще есть. Только телефоны садятся. Света нет и генератор заводить очень стремно. Ездит техника вокруг постоянно, а автоматы бьют прям тупо за забором, — писал он.

Еще вчера утром, 9 марта, режисер Алан Бадоев писал, что Синельников вместе со своим маленьким сыном, с родственниками и как минимум еще пятью детьми находится в окружении русских солдат в Буче.

Сам Синельников пока что на связь с подписчиками в Instagram не выходил.

Уже 15 сутки в Украине идет война. 24 февраля Россия напала на нашу страну. От действий русских агрессоров страдают украинские города и мирные жители. ВСУ дают достойный отпор путинским войскам, однако те не знают границ и целенаправленно бомбят даже больницы и роддома.

Фото: Евгений Синельников