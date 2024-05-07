Співачка Jerry Heil травмувалася під час виступу на Євробаченні 2024. Разом з реп-виконавицею Alyona Alyona вона представила Україну у першому півфіналі конкурсу із піснею Teresa & Maria.

Jerry Heil травмувалася на сцені Євробачення 2024

В особистому Telegram-каналі артистка зізналась, що під час виступу забила коліно. Інцидент стався у тій частині номера, коли Jerry Heil підіймалася на гору.

– Підіймаюся, значить, я на гору. І в кінці, коли вже розпочалася кульмінація, я падаю на коліно. Коли ми репетирували, це було на підлозі. Там немає кута нахилу. А тут я, виходить, тягнуся вперед і падаю на гору, яка під кутом. А на ній репетирувати у нас практично немає можливості. Тому трохи перестаралася, трохи себе вдарила. Але я жива, все буде добре, – поділилася Jerry Heil.

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Під час оголошення результатів голосування у першому півфіналі Jerry Heil постала з бинтом на коліні.

Зазначимо, що без травм на Євробаченні 2024 не обійшлося і в Alyona Alyona. Під час генеральної репетиції артистка впала на сцені, зламавши собі ніготь та пошкодивши костюм. Однак Alyona Alyona не розгубилася, а одразу підвелася й продовжила зачитувати реп.