Украинскую певицу Ирину Федишин обокрали — артистка чуть не лишилась денег, которые она собирала в Лондоне для ВСУ. Об этом звезда рассказала в Instagram и поделилась своими дальнейшими действиями.

Чтобы помочь нашим защитникам, Ирина собирала средства с помощью благотворительного ужина, но вот получить эти деньги Федишин смогла не сразу.

— Организатор мероприятия Николай Левченко не отдал нам ни одного фунта. Хочу успокоить всех людей, которые донатили — все $4 614 удалось забрать после скандалов. Средства пойдут на ВСУ, — добавила певица.

Артистка уверяет, что организатор ужина скрыл часть донатов и отдал деньги, только когда нашли людей, перечислявших средства для помощи защитникам. Николай якобы забыл их отдать — Федишин показалось, что мужчина занимается рекетом.

На следующий день был концерт в Лондоне, куда он тоже пришел. Левченко сказал, что ему нужен процент от выручки с проданных биллетов на концерт и лотов с аукциона. Ему объяснили, что все средства идут защитникам, но его это не интересовало.

— Он прилетел из Дублина на концерт со своей семьей в Англию, и ему нужно было перекрыть все расходы с поездки. На сейчас мы не получили средства с проданных биллетов на концерт, ожидаем поступлений денег, — добавила Федишин.

Впрочем, далеко не всем благотворитальным концертам вообще суждено состояться — на днях выступление Светланы Лободы отменили после недовольства общества. Украинцы увидели в концерте попытку отбелить репутацию певицы, которая не сразу признала Россию агрессором.