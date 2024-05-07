Українська співачка Ірина Федишин розповіла про вагітність. Зірка чекає на третю дитину, і радісною новиною вона поділилася в кліпі на свою пісню Секрет.

Ірина Федишин вагітна втретє: подробиці

Так, новиною артистка поділилася в кліпі, де вона показалася з округленим животом. Для відео Ірина вибрала красиву локацію з будиночком біля річки, де покрасувалася на березі водойми, в кріслі з книжкою і з букетом квітів. Під кінець відео Федишин з’явилася в кадрі в повний зріст у сукні, яка показала її округлений живіт.

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– У кожного з нас є свої секрети. Але найособливіший наш секрет, який захований у глибині самого серця – це любов, – підписала ролик Федишин.

До речі, у кліпі також знявся і чоловік артистки – продюсер Віталій Човник.

Користувачі мережі відреагували на кліп і вагітність артистки:

Дочекалися. Дуже красива пісня. Вітаю вас, Ірино, скоро у вас буде третя дитина.

Іриночко, я Вас щиро вітаю з третьою вагітністю і всім серцем бажаю Вам усього найкращого.

Неймовірно красива і чуттєва композиція.

Найщиріші вітання для Вас, Ірино. Щасливої вагітності Вам.

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