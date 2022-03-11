Ірина Федишин заспівала гімн України разом зі своїми синами – 11-річним Юрчиком і 7-річним Олегом.
На відео, яке співачка розмістила у своєму Instagram, Федишин грає на фортепіано.
Сини співачки стоять поряд – Юрчик зворушливо приклав руку до серця, а Олежик тримає синьо-жовтий прапорець.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє, – процитувала Федишин уривок гімну України.
На час війни Ірина Федишин із родиною переїхала до рідного Львова. Співачка намагається усіляко допомагати українцям. Вона з сім’єю наліпила вареників і поїхала годувати евакуйованих українців на львівський вокзал.
Крім того, Ірина Федишин зі старшим сином допомагає плести сітки.