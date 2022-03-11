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Ірина Федишин із синами зворушливо заспівала гімн України

11 Березня 2022, 10:59
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ірина Федишин із синами зворушливо заспівала гімн України
Джерело: Ірина Федишин

Ірина Федишин заспівала гімн України разом зі своїми синами – 11-річним Юрчиком і 7-річним Олегом.

На відео, яке співачка розмістила у своєму Instagram, Федишин грає на фортепіано.

Сини співачки стоять поряд – Юрчик зворушливо приклав руку до серця, а Олежик тримає синьо-жовтий прапорець.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє, – процитувала Федишин уривок гімну України.

На час війни Ірина Федишин із родиною переїхала до рідного Львова. Співачка намагається усіляко допомагати українцям. Вона з сім’єю наліпила вареників і поїхала годувати евакуйованих українців на львівський вокзал.

Крім того, Ірина Федишин зі старшим сином допомагає плести сітки.

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Теги
Ірина Федишин , Війна в Україні
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