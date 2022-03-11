Ирина Федишин спела гимн Украины вместе со своими сыновьями – 11-летним Юрчиком и 7-летним Олегом.
На видео, которое певица разместила в Instagram, Федишин играет на фортепиано.
Сыновья певицы стоят рядом – Юрчик трогательно приложил руку к сердцу, а Олежик держит сине-желтый флажок.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє, – процитировала Федишин отрывок гимна Украины.
На время войны Ирина Федишин с семьей переехала в родной Львов. Певица пытается всячески помогать украинцам. Она с семьей налепила вареников и поехала кормить эвакуированных украинцев на львовский вокзал.
Кроме того, Ирина Федишин со старшим сыном помогает плести сетки.