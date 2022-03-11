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Ирина Федишин с сыновьями трогательно спела гимн Украины

11 марта 2022, 10:59
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Ирина Федишин с сыновьями трогательно спела гимн Украины
Источник: Ирина Федишин

Ирина Федишин спела гимн Украины вместе со своими сыновьями – 11-летним Юрчиком и 7-летним Олегом.

На видео, которое певица разместила в Instagram, Федишин играет на фортепиано.

Сыновья певицы стоят рядом – Юрчик трогательно приложил руку к сердцу, а Олежик держит сине-желтый флажок.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє, – процитировала Федишин отрывок гимна Украины.

На время войны Ирина Федишин с семьей переехала в родной Львов. Певица пытается всячески помогать украинцам. Она с семьей налепила вареников и поехала кормить эвакуированных украинцев на львовский вокзал.

Кроме того, Ирина Федишин со старшим сыном помогает плести сетки.

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Теги
Ирина Федишин , Війна в Україні
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