Ирина Федишин спела гимн Украины вместе со своими сыновьями – 11-летним Юрчиком и 7-летним Олегом.

На видео, которое певица разместила в Instagram, Федишин играет на фортепиано.

Сыновья певицы стоят рядом – Юрчик трогательно приложил руку к сердцу, а Олежик держит сине-желтый флажок.

Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє, – процитировала Федишин отрывок гимна Украины.

На время войны Ирина Федишин с семьей переехала в родной Львов. Певица пытается всячески помогать украинцам. Она с семьей налепила вареников и поехала кормить эвакуированных украинцев на львовский вокзал.

Кроме того, Ирина Федишин со старшим сыном помогает плести сетки.