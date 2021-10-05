Украинская актриса и звезда сериала Крепостная Наталья Денисенко рассекретила свой гонорар. Также звезда призналась, зарабатывает ли она на своем Instagram.

По словам 31-летней Денисенко, свой профиль она ведет с удовольствием, а не сидит и думает, сколько можно заработать на рекламе. Она отметила, что старается отвечать на все личные сообщения и комментарии.

— Не могу сказать, что это работа, но с уверенностью могу сказать, что Instagram может приносить больше денег, чем съемки в кино и сериалах, — сказала Наталья.

Звезда отметила, что сейчас участвует в украиноязычных проектах, поэтому сбрасывает цены на гонорары.

— Прокат этих проектов лишь на украинских телеканалах, поэтому приблизительно $500-600 за съемочный день, который может быть и 12 часов. Это не просто так, — сказала актриса.

Она отметила, что такие же деньги может заработать в Instagram намного быстрее — за два часа, опубликовавши серию stories. На профиль звезды подписано более 237 тыс. пользователей.

Ранее мы писали, что Наталья Денисенко едва не стала жертвой маньяка. Об этом рассказала сама актриса в одном из интервью. Она призналась, что тогда ей было восемь лет.

Она гуляла на детской площадке и заметила мужчину, который после зашел за ней в подъезд. Артистке удалось вырваться и убежать. Все, что она тогда сказала своим родителям — меня напугал дядя.