Инна Мирошниченко рассказала, как заботится о себе на фоне материнства

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна рассказала, как заботится о себе на фоне воспитания троих детей. Своими советами знаменитость поделилась в Instagram.

Так, в соцсеть Инна выложила фото, где сидит в позе для медитации. Снимок блогер дополнила текстом, где призналась, что любит себя и принимает такой, какой есть.

— Мы одинаково красивы как после похода в салон красоты, так и после дневного сна с ребенком. Потому что красота идет изнутри! И настоящая красота — это забота о себе, — начала свою мысль Инна.

Адвокат добавила, что нужно есть много овощей, акцентировать свое внимание на уходе за собой, а не на декоративной косметике, спать на белье из натуральных тканей, носить каблуки только на уникальные события, чаще носить комфортную одежду. Жена ведущего подытожила, что важно ощущать счастье.

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— Общество диктует тебе стереотипы, какой ты должна быть. Но все, что ты на самом деле должна делать, — это жить свою счастливую жизнь и не обращать внимание на мнение других, — отметила блогер.

Напомним, что недавно Мирошниченко подала документы на второе усыновление. Впереди длительный процесс — она ожидает направление на курсы, рекомендации психологов, постановка на учет, поиск и встреча с ребенком.

Фото: Инна Мирошниченко