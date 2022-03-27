Вечером 27 марта прошел грандиозный благотворительный концерт-телемарафон Save Ukraine – #StopWar.
Украинские и мировые сплотились, чтобы выразить поддержку Украины, оказавшейся в водовороте войны после полномасштабного вторжения РФ.
Таким образом, певцы и артисты смогли не только поднять настроение и боевой дух миллионов украинцев дома и за рубежом, но и собрать финансовую помощь для пострадавших от войны.
Трансляция концерта Save Ukraine – #StopWar проходила на площадях более 15 городов мира. В частности, на улицы вышли жители таких городов – Берлин, Лондон, Милан, Прага, Братислава, Торонто, Амстердам, Малага, Тель-Авив, Вена, Варшава, Клуж, Стокгольм, Таллин.
Хедлайнерами благотворительного телемарафона стали Imagine Dragons, Fatboy Slim, Джамала, Руслана, Тина Кароль, MONATIK, The Hardkiss и многие другие звезды.