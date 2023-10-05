Танцовщица Илона Гвоздева призналась, во сколько тысяч долларов ей обойдется операция по увеличению груди. Маммопластику артистка планирует делать в киевской клинике.
— От трех плюс, а там уже на цвет и вкус — выше и выше, — поделилась хореограф в программе Утро в большом городе.
Сейчас артистка проходит все необходимые обследования.
Реакция Илоны Гвоздевой на осуждение
О желании изменить собственную внешность танцовщица открыто написала в Instagram. За это получила волну критики от подписчиков. Однако Илона Гвоздева не будет обращать внимания на осуждение. По словам артистки, увеличение груди не является для нее подражанием или погоней за трендами.
— Пришло время, как говорится, я переждала и использовала природные ресурсы, которые могли изменить мою картину. Это не сработало, — резюмировала Илона Гвоздева.
Что Илоне Гвоздевой сказал муж
Муж танцовщицы изначально выступил против операции по увеличению груди. Он говорил, что его все устраивает в жене, но сейчас понял ее желание и не против маммопластики.
— Недавно он сказал: Если это сделает тебя счастливой внутренне, пожалуйста, делай все необходимые обследования, — рассказала Илона Гвоздева.
Сейчас артистка готовится осуществить свою мечту и продолжает изучать все подробности относительно операции.
Фото: Илона Гвоздева