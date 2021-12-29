Илон Маск продал еще один пакет акций Tesla на сумму в $1,02 миллиарда. Это не первый случай, когда самый богатый человек в мире продает свои активы.

Глава Tesla и SpaceX делает это ради выплаты налогов за 2021 год. Известно, что инженер получил самый крупный счет за историю США — $11 млрд.

Еще в ноябре миллиардер спросил у пользователей Twitter, стоит ли ему продавать 10% от своей доли акций Tesla. После одобрения от пользователей сети, он начал продавать свои ценные бумаги.

Стоит отметить, что Илон не получает зарплаты за успешное руководство компаниями Tesla и SpaceX — продажа акций единственная возможность заработать денег.

Маск ранее не платил огромные суммы за свою деятельность. Но в США начал действовать налог для миллиардеров, который заставляет владельцев акций отдавать часть своих активов, даже если акции не будут продаваться.

В этом году акции Tesla выросли более чем на 54%, что сделало Маска самым богатым человеком в мире. По оценкам Forbes, его состояние в настоящее время превышает 275 миллиардов долларов.

Ранее Маск уже рассказывал о своем богатстве. Он считает, что активы не является какой-то глубокой тайной, а вычесть свои налоги он смог бы за несколько часов. По его заявлению, он не прячем деньги в офшорах, а также не участвует в налоговых махинациях.