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Не для всіх: в Україні запрацював мобільний додаток ChatGPT

1 Червня 2023, 16:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
IOS Apple
Джерело: Pexels

В Україні запрацював мобільний додаток ChatGPT. Це чат-бот зі штучним інтелектом, який створила компанія OpenAI.

Варто зазначити, що додаток доступний поки що тільки для власників iOS. Його вже можна завантажити в App Store.

Для Android ChatGPT ще не доступний, проте в компанії обіцяють трохи згодом адаптувати чат-бот і під цю операційну систему.

Варто зазначити, що мобільний застосунок безкоштовний, однак за підписку на ChatGPT Plus обіцяють ексклюзивний доступ до можливостей застосунку, ранній доступ до нових функцій і швидший час відповідей на запити.

Напевно, вже багато хто з нас знайомі з можливостями ChatGPT. Це штучний інтелект, який навчається на великій кількості текстових даних, що дає йому змогу розуміти та генерувати людську мову. Він здатний працювати в діалоговому режимі.

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Теги
ChatGPT iOS
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