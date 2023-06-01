В Україні запрацював мобільний додаток ChatGPT. Це чат-бот зі штучним інтелектом, який створила компанія OpenAI.

Варто зазначити, що додаток доступний поки що тільки для власників iOS. Його вже можна завантажити в App Store.

Для Android ChatGPT ще не доступний, проте в компанії обіцяють трохи згодом адаптувати чат-бот і під цю операційну систему.

Варто зазначити, що мобільний застосунок безкоштовний, однак за підписку на ChatGPT Plus обіцяють ексклюзивний доступ до можливостей застосунку, ранній доступ до нових функцій і швидший час відповідей на запити.

Напевно, вже багато хто з нас знайомі з можливостями ChatGPT. Це штучний інтелект, який навчається на великій кількості текстових даних, що дає йому змогу розуміти та генерувати людську мову. Він здатний працювати в діалоговому режимі.