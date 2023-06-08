Автор сериала Черное зеркало использовал искусственный интеллект, чтобы писать сценарий для проекта Netflix.

Так, писатель-сатирик Чарли Брукер использовать популярный бот ChatGPT, но результат его не удовлетворил. Примечательно, что с помощью сериала Черное зеркало автор показывает проблемы общества из-за отношения людей к современным технологиям. В некоторых случаях он высмеивает привычки, связанные с современным цифровым миром вокруг нас.

В интервью Empire перед выходом шестого сезона Чарли рассказал, как сам оценил возможности искусственного интеллекта.

— Я немного поиграл с ChatGPT — попросил сгенерировать сюжет для эпизода серила. На первый взгляд, текст показался правдоподобным, но на самом деле — дерьмо. Все, что он делает — ищет краткие описания сериала и смешивает их. Если вы немного глубже копнете, то увидите, что здесь нет ничего от оригинального повествования, — заявил Брукер.

Впрочем, с помощью ИИ он узнал, каких тем лучше избегать в сюжете. Писатель также смог убедить себя в том, что в его сериале могут быть не очень логичные моменты.

Искусственный интеллект способен не только помогать писать тексты, но и молниеносно менять изображения. В Photoshop появится генератор изображений, который работает на основе текстовых изображений. Он способен быстро подстраивать картинку под пожелания пользователя.