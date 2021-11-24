Студія HBO презентувала перший тизер другого сезону серіалу Ейфорія, головну роль у якому зіграли Зендая, Хантер Шафер, Джейкоб Елорді, Барбі Феррейра.

Про що серіал Ейфорія

Перший сезон серіалу вийшов у червні 2019 року. Він отримав високу оцінку як серед глядачів, так і серед критиків. Зендая за роль Ру Беннет отримала премію Еммі у категорії Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі.

Ейфорія – відверта молодіжна драма, яка розповідає про покоління Z, яке пізнає життя через тусовки, залежність. У серіалі розповідається про 17-річну наркозалежну дівчину Ру Беннет, яка неможе впоратися із залежністю. Також там йдеться про її трансгендерну подругу Джулс, яка працює веб-моделлю.

За словами Зейдаї, другий сезон стане ще більш напруженим.

Це напевно дуже складний сезон. Не думаю, що його перегляд буде веселим, – заявила вона в інтерв’ю Vogue.

Виробництвом серіалу займається американська компанія HBO. Продюсером проекту виступив музикант Дрейк. Режисером обох сезонів став Сем Левінсон.

Дата прем’єри другого сезону серіалу Ейфорія запланована на 9 січня 2022 року.