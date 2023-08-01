Рейтинговий судово-медичний детектив Розтин покаже, що оповідає про пошук злочинців за слідами на тілі жертв, матиме продовження.

Сьогодні, 1 серпня, телеканал ICTV 2 та Mamas Film Production розгорнули знімальний майданчик на території звільненого з російської окупації села Горенка, що на Київщині. До своїх ролей повернулися головні актори – Артемій Єгоров та Ольга Гришина.

Їхні персонажі – слідчий Олег Гончар і судмедекспертка Яна, як і раніше шукатимуть злочинців, а допомагатиме їм новий працівник відділку Свят. Новий експерт зʼявиться у серіалі замість вундеркінда-лаборанта Ростика, який відправився бійцем на фронт. Так само як і виконавець ролі Михайло Досенко, герой змінив свою звичну професію на захист країни від країни-агресорки.

Виявляється, серіал, який раніше розповідав про страшні злочини у вигаданому світі, стане документальним підтвердженням головного злочину реального часу – війни Росії проти України.

– У цьому сезоні буде багато актуального для українців. Так само як війна нещадно застала нашого глядача в реальному житті, опиняться в страшних воєнних реаліях і герої серіалу. Звичайно, ми знімаємо кіно і працюємо за художніми принципами, але все одно дотримуватимемося документальної правди. Ми покажемо глядачам детективні історії зі звичними героями, а ще – реальні кадри війни. Ми будемо фільмувати те, що відбувалось в окупованих місцях і розказуватимемо правду про війну в Україні, – прокоментував режисер Дмитро Андріянов.

Змінилися й умови зйомок – безпекові протоколи, комендантський час, постійні ризики повітряних тривог і не постановні декорації для сцен.

– Змінилося, насправді, все. Знімати серіал в умовах війни – навіть звучить страшно й дивно, але така жахлива правда. Тому коли найкращі наші українці захищають рідну землю на фронті, всі інші мають робити те, що допоможе країні втриматися, піднятися і одужати. Всі галузі економіки повинні працювати, – каже продюсерка Алла Липовецька.

Початок роботи над третім сезоном розпочали із нового кіношного ритуалу. Знімальна група залишила підписи на українському прапорі, щоб передати його на передову, де зараз захищає кордони країни актор серіалу Михайло Досенко. Команда проєкту сподівається, що невдовзі актор повернеться з перемогою і знову долучиться до акторського складу, а поки працює над продовженням.

– Це улюблений серіал, із героями яких обожнює наш глядач. Саме тому ми вирішили продовжити цю історію. Безперечно третій сезон має для нас важливе значення, ще йтому, що завдяки знайомим героям, які асоціюються у глядача із життям до повномасштабного вторгнення, ми можемо відобразити нашу реальність сьогодні. Розтин покаже 3 заглибить нашого глядача у атмосферу комфорту і безпеки минулого, та дасть змогу відчути надію за світле та переможне майбутнє, – каже креативний продюсер Дмитро Хрипун.

Продюсери ICTV 2: Ірина Храновська, Анастасія Штейнгауз, Дмитро Хрипун.

Продюсерки Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецька.