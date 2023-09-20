ICTV покажет боевик о спецоперациях СБУ: что известно о премьере Штурма

1 октября, по случаю Дня защитников и защитниц Украины, ICTV2 покажет долгожданную телепремьеру — боевик Штурм. Это первый в Украине экшн-сериал о работе спецназовцев.

Это история о работе специального подразделения СБУ Штурм, противодействующего преступлениям против нацбезопасности Украины. К выпуску запланированы четыре серии, каждая из которых расскажет о спецоперациях: борьбе с террористами, освобождении днепровской баржи от подрывников, разоблачении международного наркотрафика через границу Украины и поиске фальшивомонетчиков.

Главную роль исполнит звезда фильма Довбуш Сергей Стрельников. Его персонаж — командир группы, опытный профессионал, настоящий мужчина с собственными незыблемыми представлениями о чести. Отстраненный от дел полковник СБУ возвращается на службу, чтобы создать элитное подразделение быстрого реагирования Штурм. В состав группы входят шестеро бойцов, которые прошли военную разведку в АТО.

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— Это кино о воинах, которые стоят на границе нашего спокойствия. Мне хотелось бы, чтобы молодое поколение смотрело на них и гордилось ими. Мы снимаем кино об украинских воинах, которые, к счастью, у нас есть и мужественно о себе заявляют, — рассказал Сергей Стрельников.

Уникальное спецподразделение сформировали из молодых бойцов, специалистов широкого профиля, которые ко всему еще и имеют боевой фронтовой опыт. Боец Макс (Артур Шурипа) — специалист по рукопашному бою и скрытному проникновению, Донатас (Сергей Лефор) — универсальный солдат и снайпер, Иванка (Анна Аламович) — специалист по взрывчатым веществам, Галина (Александра Эпштейн) — судебно-медицинский эксперт и парамедик, Дум (Павел Тупиков) — технический специалист по кибербезопасности. Вместе герои будут разоблачать сложные операции опасных террористов, а также преступников мирового масштаба.

Главного антагониста сериала Калюжного сыграл Михаил Жонин.

— Когда мы задумывали сериал, поставили себе задачу, чтобы наши дети играли не в американских супергероев, а в наших спецназовцев Штурм. На площадке нас консультировали настоящие бойцы, а актеры проходили с ними слаживание, поэтому в экшн-сценах они правдоподобны. Теперь, когда, к сожалению, многие из нас видят, как выглядит война вблизи, некоторые сцены будут выглядеть наивно. Теперь уже актеры и члены съемочной группы сами воюют. Но темы и сейчас остались те же, те же угрозы, и главное, что Штурм с ними справится! — рассказала Инесса Соболева, креативный продюсер телеканала ICTV.

Режиссер ленты — Заза Буадзе, известный грузинский кинорежиссер, сценарист. Он снял популярные ленты Мать Апостолов, Червоный, Позывной Бандерас.

Это будет первый в Украине сериал-боевик о ежедневной работе отряда спецназовцев. Прототипом для Штурма авторы сериала выбрали настоящее спецподразделение — Центр специальных операций А СБУ. В то же время события фильма являются вымышленными.

События сериала разворачиваются до полномасштабного вторжения РФ. Сценарий ленты является художественным вымыслом, но авторы фильма старались максимально приблизить его к задачам, которые стояли перед СБУ в период мирного времени.