Группа Океан Эльзы впервые за время войны даст благотворительный концерт І все буде добре в Киеве.

24 апреля, в день, когда православные христиане будут праздновать Пасху, Океан Эльзы выступят на станции метро Золотые ворота.

Трансляция концерта будет на всех ведущих телеканалах Украины в рамках Единого телемарафона.

Лидер группы Святослав Вакарчук отметил, что место проведения концерта под землей, выбрано не случайно.

— В этом есть символизм. Для многих украинцев, особенно тех, кто живет в Киеве, Харькове и Днепре, в некой мере война ассоциируется с метро, поскольку это убежище, в котором люди могли найти и находят безопасность… Также есть и второй момент — вопрос безопасности. На улице сейчас проводить концерты нельзя, — отметил музыкант.

До, во время и после трансляции также будет происходить сбор денег, которые пойдут на помощь детям, что пострадали в российско-украиской войне. Также можно будет пожертвовать средства с помощью СМС. Желающие смогут отправить пожертвования в фонд Твоя опора.

Напомним, что сейчас Святослав Вакарчук ежедневно посещает горячие точки Украины, где всячески пытается поддерживать мирных жителей, воинов, а также освещает события.

Недавно Вакарчук спел для спасенных из-под завалов Николаевской ОГА. В Instagram он обнародовал видео, на котором сидит посреди палаты и поет песню Все буде добре, наигрывая мелодию на гитаре.