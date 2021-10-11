Украинская певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) рассказала, как приняла свое девиантное поведение — то, которое отличается от устоявшихся общественных норм.

По словам артистки, путь к себе и принятию себя длинный и сложный, особенно, когда все вокруг говорят быть как все. Девушка отметила, что это сейчас она классная и у нее много друзей, однако в школе все было иначе.

— В школе до девятого класса это было проблемой. У меня практически не было друзей, поскольку я всегда была очень активной и нестандартной. Вычурно одевалась и начала краситься в пятом классе, — написала Maruv в Instagram.

Она призналась, что на ее пути быть собой встречалось множество осуждения, которое есть и по сей день, однако сейчас ей уже все равно.

— Куча тренингов, работы с психотерапевтом и огромная поддержка моих родных и близких. Спасибо, что принимали меня такую, какая я есть, и всегда поддерживали, особенно бабушка, — продолжила Maruv.

Артистка отметила, что когда ей плохо или она в чем-то сомневается, то всегда вспоминает три фразы.

— Первая фраза — на зло врагам, на гордость маме. Вторая — не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Третья — раз, два, три — делай не ***ди. Ну и еще натыкать всем, тоже очень классно помогает, — подытожила певица.

8 октября Maruv презентовала клип на песню Rich Bitch. Артистка засветилась в ролике в откровенном наряде. Также она показала свои ягодицы и стринги.