У застосунку Дія почали обирати суддів національного відбору на Дитяче Євробачення 2023. Для цього потрібно зайти у розділ Опитування та, зробивши кілька кліків, проголосувати за свого фаворита чи фаворитку.

Цього разу українці обиратимуть серед наступних кандидатів: Alyona Alyona, Jerry Heil, Едуард (Діля) Приступа, Катерина Павленко (Monokate), Михайло Клименко (ADAM), Павло Скороходько, Олена Усенко та Ігор Кондратюк.

Голос можна віддати за одного з 8 претендентів. Останній день проведення опитування – 17 вересня. До складу суддівської комісії національного етапу пісенного конкурсу увійдуть троє кандидатів. Разом з глядачами вони уже 1 жовтня оберуть виконавця чи виконавицю, що в листопаді представить Україну на сцені Дитячого Євробачення в Ніцці.

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Це вже не вперше українці обирають в Дії склад нацжурі музичного шоу. У квітні шляхом голосування користувачі застосунку визначились із суддями національного етапу відбору на Євробачення 2023. Тоді до опитування долучилося майже 725 тис. людей.

Під час пресконференції ЄМС, що відбулася цієї весни в Ліверпулі, очільниця французької делегації Євробачення Александра Редде-Аміель проголосила гасло цього річного конкурсу, яке звучатиме як «Герої».

Нагадаємо, переможцем конкурсу минулого року став Ліссандро з піснею Oh, Maman. Учасниця від нашої країни Злата Дзюнька з композицією Незламна посіла 9-те місце.