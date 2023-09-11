В приложении Дія начали выбирать судей национального отбора на Детское Евровидение 2023. Для этого нужно зайти в раздел Опросы и, сделав несколько кликов, проголосовать за своего фаворита или фаворитку.

В этот раз украинцы будут выбирать среди следующих кандидатов: Alyona Alyona, Jerry Heil, Эдуард (Диля) Приступа, Екатерина Павленко (Monokate), Михаил Клименко (ADAM), Павел Скороходько, Елена Усенко и Игорь Кондратюк.

Голос можно отдать за одного из восьми претендентов. Последний день проведения опроса – 17 сентября. В состав судейской комиссии национального этапа песенного конкурса войдут три кандидата. Вместе со зрителями они уже 1 октября выберут исполнителя или исполнительницу, что в ноябре представит Украину на сцене Детского Евровидения в Ницце.

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Украинцы не первый раз таким образом выбирают состав нацжюри музыкального шоу. В апреле путем голосования пользователи приложения определились с судьями национального этапа отбора на Евровидение 2023 года. Тогда к опросу присоединилось почти 725 тыс. человек.

Во время пресс-конференции ЕМС, состоявшейся этой весной в Ливерпуле, глава французской делегации Евровидения Александра Редде-Амиэль провозгласила лозунг конкурса этого года, который будет звучать как Герои.

Напомним, победителем конкурса в прошлом году стал Лиссандро с песней Oh, Maman. Участница от нашей страны Злата Дзюнька с композицией Незламна заняла 9-е место.