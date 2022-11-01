28 жовтня стартувала довгоочікувана прем’єра романтичного реаліті Холостяк 12, головний герой в якому – підприємець Алекс Топольський.

На першій вечірці Холостяк познайомився з учасницями і навіть трохи змінив правила проєкту. Замість вибору на користь 15 дівчат, як це робили щорічно герої попередніх реаліті, Алекс залишив 19 суперниць, щоб точно не помилитися у своєму виборі.

Хто боротиметься за серце Холостяка 2022 і все про учасниць проєкту – читайте далі.

Зараз дивляться

Аліна, 23 роки, Мирноград, фінансовий аналітик

Допомагає родині, незважаючи на те, що в юності Аліни були важкі часи, коли навіть їжа здавалася розкішшю. Дівчина поїхала до Києва будувати кар’єру і досягла успіху, почавши з посади секретарки.

Олександра, 29 років, Київ, директор IT-компанії

Батьки виховували Сашу як принцесу – вкладали любов і гроші, радували і балували. З чоловічою увагою проблем немає, але дівчина не може закохатися.

Марина, 25 років, с. Катеринівка, Харківська область, косметологія

Працює б’юті-косметологинею в Києві та Харкові. Для Марини важливо мати привабливий зовнішній вигляд, тому дівчина завжди знаходить час для себе і своєї краси.

Юля, 22 роки, Сміла, вишивальниця

Юля займається текстильним мистецтвом. Її вишивка продається в приватні колекції. Вона впевнена, що під час першої зустрічі чоловіки відчувають її сексуальну енергію.

Юля, 27 років, Бучач, директор банкетної служби

Юля підготувала близько 6 тис. різних свят, серед яких – весілля і дні народження. Працювала з багатьма знаменитостями в Україні у своїй сфері.

Вікторія, 37 років, Київ, акторка

Вікторія – творча особистість, акторка. Була задіяна в українських картинах. І хоча професія зобов’язує постійно грати роль, в житті їй хочеться залишатися собою. Мріє зустріти чоловіка, який полюбить її справжню.

Настя, 24 роки, Дніпро, приватна підприємниця

Настя зізналася, що найгірший день в її житті був у віці 19 років, коли вона дізналася, що у неї рак – лімфома. Настя була двічі заміжня. Зараз виховує доньку, яку вважає сенсом свого життя.

Ольга, 32 роки, Київ, охоронниця

Олю надихає те, що вона може захистити людину. Її віддача на роботі повинна бути максимальною. Неодноразово відбивала напади в різних місцях. Водить авто і може посадити вертоліт.

Однак дівчина живе чужим життям і не може побудувати своє особисте щастя. Саме тому вона прийшла на проєкт.

Анастасія, 28 років, Одеса, нутриціологиня

Анастасія виховує двох дітей – хлопчика і дівчинку. Вона дуже рано завагітніла. Народила сина в 16 років, а доньку в 17. Якось вони з дітьми разом дивилися Холостяка, і син сказав: – Мам, твоє місце там.

Оля, 24 роки, Нью-Йорк (США), організатор дитячих свят

Тато Олі переїхав до Нью-Йорка. Коли сама дівчина побувала там вперше, то закохалася в мегаполіс. Через чотири місяці вона відкрила в Нью-Йорку свій бізнес. Однак хоче мати стосунки з чоловіком із України.

Олена, 27 років, Київ, керівниця юридичного відділу

Олена вважає, що зробила все для кар’єри: за свою роботу у неї було понад 300 справ, за якими програно – лише дві. Дівчина звикла до конкуренції і зовсім не налаштована на поразку. Розраховує завоювати серце Холостяка.

Аміна, 20 років, Київ, медсестра

Закінчила медичний коледж і планує стати лікарем. Захоплюється плетінням із соломи.

Роксолана, 28 років, Дніпро, візажистка

Мріє про власний бізнес у сфері краси. Завжди займається удосконаленням своїх професійних навичок. Однак також хоче створити сім’ю, знайти хорошого чоловіка, сильну любов і гармонію.

Саша, 25 років, Харків, безробітна

Займається спортом, духовним розвитком, медитує. Вважає, що своєю енергетикою зачарує Холостяка.

Елізабет, 21 рік, Стокгольм (Швеція), студентка

Навчається на філософському факультеті. У вільний час малює картини, подорожує.

Аделіна, 19 років, Київ, танцівниця і хореографиня

Аделіна – творча дівчина. Брала участь у відомих танцювальних шоу. Сподівається знайти любов на романтичному реаліті.

Людмила, 24 роки, Чернівці, гравець збірної України з волейболу

Людмила була високою з дитинства. Вже в 13 років її зріст перевищував 180 см. Через змагання і спорт у дівчини немає часу на стосунки. Зараз вона перебуває на реабілітації. Вірить, що на проєкті зустріне свою людину.

Єлизавета, 27 років, Київ, круп’є

Робота дівчини складна через відповідальність і точного підрахунку великих сум гравців. У казино не можна спілкуватися з гостями поза закладу. Ліза вирішила спробувати побудувати особисте життя в проєкті Холостяк.

Катя, 24 роки, Київ, фотомодель

З 15 років працювала в Німеччині, Італії, Англії та Франції. Робота непроста – постійно потрібно відвідувати кастинги, тримати себе в модельній формі.

З 17 років Катя сама себе забезпечує. Батьки працюють в РАГСі. Коли дівчина бачить щасливі пари на весіллях, починає замислюватися, що вона теж хоче знайти свою половинку.

Дивіться Холостяк 12 щоп’ятниці о 19.00 на телеканалі СТБ.