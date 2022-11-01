28 октября стартовала долгожданная премьера романтического реалити Холостяк 12, главный герой в котором — предприниматель Алекс Топольский.

На первой вечеринке Холостяк познакомился с участницами и даже немного сменил правила проекта. Вместо выбора в пользу 15 девушек, как это делали ежегодно герои предыдущих реалити, Алекс оставил 19 соперниц, чтобы точно не ошибиться в своем выборе.

Кто будет бороться за сердце Холостяка 2022 и все об участницах проекта — читайте далее.

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Алина, 23 года, Мирноград, финансовый аналитик

Помогает семье, несмотря на то, что в юности Алины были трудные времена, когда даже еда казалась роскошью. Девушка поехала в Киев строить карьеру и преуспела, начав с должности секретарши.

Александра, 29 лет, Киев, директор IT-компании

Родители воспитывали Сашу как принцессу — вкладывали любовь и деньги, радовали и баловали. С мужским вниманием проблем нет, но девушка не может влюбиться.

Марина, 25 лет, с. Катериновка, Харьковская область, косметология

Работает бьюти-косметологиней в Киеве и Харькове. Для Марины важно иметь привлекательный внешний вид, поэтому девушка всегда находит время для себя и своей красоты.

Юля, 22 года, Смела, вышивальщица

Юля занимается текстильным искусством. Ее вышивка продается в частные коллекции. Она уверена, что во время первой встречи мужчины чувствуют ее сексуальную энергию.

Юля, 27 лет, Бучач, директор банкетной службы

Юля подготовила около 6 тыс. различных праздников, среди которых — свадьбы и дни рождения. Работала со многими знаменитостями в Украине в своей сфере.

Виктория, 37 лет, Киев, актриса

Виктория — творческая личность, актриса. Была задействована в украинских картинах. И хотя профессия обязывает постоянно играть роль, в жизни ей хочется оставаться собой. Мечтает встретить мужчину, который полюбит ее настоящую.

Настя, 24 года, Днепр, частная предпринимательница

Настя призналась, что худший день в ее жизни был в возрасте 19 лет, когда она узнала, что у нее рак — лимфома. Настя была дважды замужем. Сейчас воспитывает дочь, которую считает смыслом своей жизни.

Ольга, 32 года, Киев, телохранитель

Олю вдохновляет то, что она может защитить человека. Ее отдача на работе должна быть максимальной. Неоднократно отражала нападения в разных местах. Водит авто и может посадить вертолет.

Однако девушка живет чужой жизнью и не может построить свое личное счастье. Именно поэтому она пришла на проект.

Анастасия, 28 лет, Одесса, нутрициолог

Анастасия воспитывает двоих детей — мальчика и девочку. Она очень рано забеременела. Родила сына в 16 лет, а дочь в 17. Как-то они с детьми вместе смотрели Холостяка, и сын сказал: — Мам, твое место там.

Оля, 24 года, Нью-Йорк (США), организатор детских праздников

Папа Оли переехал в Нью-Йорк. Когда сама девушка побывала там впервые, то влюбилась в мегаполис. Спустя четыре месяца она открыла в Нью-Йорке свой бизнес. Однако хочет иметь отношения с мужчиной из Украины.

Елена, 27 лет, Киев, руководитель юридического отдела

Елена считает, что сделала все для карьеры: за свою работу у нее было более 300 дел, по которым проиграно – только два. Девушка привыкла к конкуренции и совсем не настроена на поражение. Рассчитывает завоевать сердце Холостяка.

Амина, 20 лет, Киев, медсестра

Окончила медицинский колледж и планирует стать врачом. Увлекается плетением из соломы.

Роксолана, 28 лет, Днепр, визажистка

Мечтает о собственном бизнесе в сфере красоты. Всегда занимается усовершенствованием своих профессиональных навыков. Однако также хочет создать семью, найти хорошего мужчину, сильную любовь и гармонию.

Саша, 25 лет, Харьков, безработная

Занимается спортом, духовным развитием, медитирует. Считает, что своей энергетикой очарует Холостяка.

Элизабет, 21 год, Стокгольм (Швеция), студентка

Учится на философском факультете. В свободное время рисует картины, путешествует.

Аделина, 19 лет, Киев, танцовщица и хореографиня

Аделина — творческая девушка. Участвовала в известных танцевальных шоу. Надеется обрести любовь на романтическом реалити.

Людмила, 24 года, Черновцы, игрок сборной Украины по волейболу

Людмила была высокой с детства. Уже в 13 лет ее рост превышал 180 см. Из-за соревнований и спорта у девушки нет времени на отношения. Сейчас она находится на реабилитации. Верит, что на проекте встретит своего человека.

Елизавета, 27 лет, Киев, крупье

Работа девушки сложна из-за ответственности и точного подсчета больших сумм игроков. В казино нельзя общаться с гостями вне здания. Лиза решила попытаться построить личную жизнь в проекте Холостяк.

Катя, 24 года, Киев, фотомодель

С 15 лет работала в Германии, Италии, Англии и Франции. Работа непростая — постоянно нужно посещать кастинги, держать себя в модельной форме.

С 17 лет Катя сама себя обеспечивает. Родители работают в ЗАГСе. Когда девушка видит счастливые пары на свадьбах, начинает задумываться, что она тоже хочет найти свою половинку.

Смотрите Холостяк 12 каждую пятницу в 19.00 на телеканале СТБ.