Христина Соловій випустила пісню Юність. Це перший сингл із III частини альбому Rosa Ventorum, і для нього також створили кліп, у якому знявся письменник та музикант Сергій Жадан.

Під романтичну та душевну музику Сергій та Христина грають історію кохання.

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– Моя пісня про юність. Наша країна така сильна саме тому, що ще дуже юна і пристрасна. Їй можна все і все їй під силу, – описала свою роботу Христина.

Співачка невипадково співпрацює з Жаданом – вона бачить у його особистості збірний образ дорослої української культури, а в його поезії також можна вловити нитку вічної юності.

– Це була унікальна можливість опинитися у кадрі з улюбленою співачкою. Мені подобається ця пісня – вона світла та сумна одночасно. Під такі пісні люди закохуються та зізнаються у визнанні, – розповів Сергій про співпрацю з Христиною.

Нагадаємо, що Соловій усіляко допомагає ЗСУ в умовах війни з Росією. Ще у травні артистка заявила, що у Європі активно проводить свої концерти.