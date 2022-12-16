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Христина Соловий выпустила песню о юности Украины: Ей все под силу

16 декабря 2022, 18:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Соловий

Христина Соловий выпустила песню Юність. Это первый сингл из III части альбома Rosa Ventorum, и для него также создали клип, в котором снялся писатель и музыкант Сергей Жадан.

Под романтическую и душевную музыку Сергей и Христина играют историю любви.

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— Моя песня о юности. Наша страна так сильна именно потому, что еще очень юная и страстная. Ей можно все и все ей по силам, — описала свою работу Христина.

Певица неслучайно сотрудничает с Жаданом — она видит в его личности собирательный образ взрослой украинской культуры, а в его поэзии также можно уловить нить вечной юности.

— Это была уникальная возможность оказаться в кадре с любимой певицей. Мне нравится эта песня — она светлая и печальная одновременно. Под такие песни люди влюбляются и признаются в признании, — рассказал Сергей о сотрудничестве с Христиной.

Напомним, что Соловий всячески помогает ВСУ в условиях войны с Россией. Еще в мае артистка заявила, что в Европе активно проводит свои концерты. 

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Кліп Сергей Жадан Христина Соловий
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