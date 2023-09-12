Украинский поэт и музыкант Сергей Жадан заинтриговал фото с девушкой, которая очень похожа на певицу Кристину Соловий.

Кадр сделан в Черновцах возле дома еврейского немецкоязычного поэта и переводчика Пауля Целана. Что Жадан, что девушка повернуты спиной, последняя ростом, волосами и прической с бантом очень напоминает Соловий.

— Стихи Целана лучше всего читать возле дома Целана. Целан дальше смущает и завораживает. А вы что читаете? — написал под фото Сергей.

Не все поклонники решили ответить на вопрос поэта, а потому разделились на два лагеря — некоторых интересует, кто возле него на снимке.

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Кто это с бантиком?

Что за девочка?

Судя по росту, догадаться не сложно.

Главное — с кем.

Малая — огонь, — такие комментарии можно увидеть под фото Жадана.

Стоит отметить, что эти догадки имеют место быть, ведь еще с мая Жадану и Соловий приписывают роман. Более того, поэт снялся в клипе Кристины, в котором они целовались, а после артисты проводили совместные благотворительные концерты.

Сами о своих отношениях они ничего не говорили.