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Фото Персоны

Скрываться смысла нет: Жадан опубликовал интригующе фото с девушкой, похожей на Соловий

12 сентября 2023, 12:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сергій Жадан
Источник: Сергей Жадан

Украинский поэт и музыкант Сергей Жадан заинтриговал фото с девушкой, которая очень похожа на певицу Кристину Соловий.

Кадр сделан в Черновцах возле дома еврейского немецкоязычного поэта и переводчика Пауля Целана. Что Жадан, что девушка повернуты спиной, последняя ростом, волосами и прической с бантом очень напоминает Соловий.

— Стихи Целана лучше всего читать возле дома Целана. Целан дальше смущает и завораживает. А вы что читаете? — написал под фото Сергей.

Не все поклонники решили ответить на вопрос поэта, а потому разделились на два лагеря — некоторых интересует, кто возле него на снимке.

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  • Кто это с бантиком?
  • Что за девочка?
  • Судя по росту, догадаться не сложно.
  • Главное — с кем.
  • Малая — огонь, — такие комментарии можно увидеть под фото Жадана.

Стоит отметить, что эти догадки имеют место быть, ведь еще с мая Жадану и Соловий приписывают роман. Более того, поэт снялся в клипе Кристины, в котором они целовались, а после артисты проводили совместные благотворительные концерты.

Сами о своих отношениях они ничего не говорили.

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Сергей Жадан Христина Соловий
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