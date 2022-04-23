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Хотіли винести навіть мікрофон: війська РФ пограбували будинок солістки Kazka

23 Квітня 2022, 17:51
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Хотіли винести навіть мікрофон: війська РФ пограбували будинок солістки Kazka
Джерело: Kazka

Російські війська пограбували будинок солістки гурту Kazka Олександри Заріцької під Гостомелем.

Про це артистка дізналася, коли перебувала у благодійному концертному турі Америкою.

– Розбили машину, повиносили абсолютно усе. Техніку, речі, які були більш-менш цінні, навіть мікрофон хотіли винести, але загубили дорогою. Навіть забрали величезну колонку, яка важила близько 30 кг, – розповіла Заріцька в інтерв’ю ЖВЛ.

До слова, сама Заріцька разом із рідними поїхала з будинку ще на п’ятий день повномасштабного вторгнення. На той момент у домі були її хлопець, друзі, блогери та три собаки.

– На п’ятий день вранці мені зателефонував мій тато, він був у Макарові, і сказав, що до Макарова заїжджають російські окупанти. Тато сказав, що нам треба їхати. Нас охопила паніка. Ми за хвилин 15 зібрали речі, трьох моїх собак і поїхали, – згадує вона.

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Джерело
ЖВЛ
Теги
Kazka
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