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Хотели вынести даже микрофон: войска РФ ограбили дом солистки Kazka

23 апреля 2022, 17:51
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Хотели вынести даже микрофон: войска РФ ограбили дом солистки Kazka
Источник: Kazka

Российские войска ограбили дом солистки группы Kazka Александры Зарицкой под Гостомелем.

Об этом артистка узнала, когда находилась в благотворительном концертном туре по Америке.

– Разбили машину, вынесли абсолютно все. Технику, вещи, более или менее ценные, даже микрофон хотели вынести, но потеряли по дороге. Даже забрали огромную колонку, которая весит около 30 кг, — рассказала Зарицкая в интервью ЖВЛ.

К слову, сама Зарицкая вместе с родными уехала из дома еще на пятый день полномасштабного вторжения. На тот момент в доме были ее парень, друзья, блогеры и три собаки.

– На пятый день утром мне позвонил мой папа, он был в Макарове, и сказал, что в Макаров заезжают русские оккупанты. Папа сказал, что нам нужно ехать. Нас охватила паника. Мы за минут 15 собрали вещи, троих моих собак и уехали, — вспоминает она.

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Источник
ЖВЛ
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Kazka
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