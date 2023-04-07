Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на коронацию Чарльза III, которая состоится 6 мая.

По словам биографа королевской семьи Анджелы Левин, детей герцогов Сассекских, принца Арчи и принцессу Лилибет не пригласили на мероприятие. Во время него Гарри и Меган хотели спеть своему сыну Happy Birthday, поскольку ему в этот день исполняется четыре года.

Также герцоги Сассекские хотели сидеть на тех местах, которые по протоколу предоставляются только действующим членам королевской семьи, каковыми они не являются с 2020 года.

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— Хотели присутствовать со своими детьми и услышать извинения, и чтобы во время государственного мероприятия — не семейного — был момент, когда они споют С Днем рождения, Арчи. Ни одно из требований не было удовлетворено, поэтому Гарри и Меган там не будет , — говорит Левин.

Коронация Чарльза III пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Известно, что приглашение на нее разошлют 2 тыс. человек. На ней ожидаются члены королевской семьи, иностранные королевские семьи, главы государств и другие важные гости.

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