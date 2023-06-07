Зірка серіалу Венздей Персі Гайнс відповів на звинувачення в сексуальному насильстві. Минуло майже 6 місяців з моменту появи скандалу, і тепер актор вирішив поставити крапку в цій історії.

Так, в Instagram він опублікував свої думки, де пояснився перед усіма фанатами. Персі почав з того, що хтось активно поширює дезінформацію про нього, через що постраждали його близькі.

– Моя сім’я зіткнулася з насильством, а друзям погрожували вбивством. Також для дезінформації були використані мої знімки, на яких я неповнолітній. Саме так і викликали до мене ненависть. Через такі фото, моя подружка Джейн мала вигляд жертви. Вона намагалася це спростувати, але її ігнорували, – зізнався Персі.

Артист заперечує будь-які звинувачення в сексуальному насильстві, але змирився з тим, що його зображують як фанатика. Наостанок, Гайнс подякував усім тим, хто його підтримував за цей нелегкий для його сім’ї період.

Нагадаємо, що Персі звинувачували в насильстві над неповнолітніми. Зірка Венздей нібито влаштовував вечірки, куди запрошував дівчат, напував їх і примушував до сексу. Схоже, що зі звинуваченнями в поліцію ніхто не звернувся за ці шість місяців.