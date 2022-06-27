Українська супермодель Аліна Байкова розповіла, чому розійшлася зі своїм бойфрендом, американським бізнесменом Патріком Керролом. Також зірка поділилася подробицями про подарунок акторці Міллі Йовович та листування з актором Леонардо Ді Капріо.

Топ-модель розійшлася із коханим перед повномасштабною війною в Україні. Сама вона вже 12 років живе в США.

В інтерв’ю на YouTube-каналі ДеЯк Аліна зізналася, хотіла розірвати стосунки раніше, проте боялася, оскільки постійно страждала від морального насильства. Ексбойфренд контролював її та змушував публікувати спільні фото в соцмережах.

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– Я лечу на роботу, він кидає дітей, їде зі мною. Пояснюю, що лечу знімати кампейн, я в принципі на приватному літаку не проти полетіти, але з іншого боку, я виїжджала на один день… Кого я можу зустріти? Ні, він летить зі мною, сидить у готелі. Такий контроль – нездорові стосунки. Я своїх подруг не бачила шість місяців, але він не розуміє, навіщо я піду з ними на обід. Каже – щоб вас чоловіки знімали? – згадує Байкова.

Розповіла Аліна і те, як екскоханий наймав за нею стеження, натякнувши, що фізичне насильство також було в їхніх стосунках.

Позбутися аб’юзивних стосунків у Аліни вийшло на початку 2022 року, коли вони з Патріком переїхали до нового будинку в Маямі. Після чергової сварки вона зібрала речі та поїхала.

У лютому Аліну запросили до Мілана на тиждень моди, де модель і застала війну. Тоді їй зателефонував колишній зі звинуваченнями, що вона спала з чоловіками за гроші.

– Я йому кажу, що не знаю, де моя сім’я і що мені робити… Навіть якби я була повією, зараз не той час, коли це потрібно з’ясовувати. Останнє, що мені взагалі було цікаво – що про мене говорять люди, коли мою країну розстрілюють. Зрештою сказав, що кидає мене. Тому я сказала всім, що він залишив мене в перший день війни. Щоб на його его пограти і він дав мені спокій, – поділилася Байкова.

Відпрацювавши контракт, Аліна поїхала до своїх рідних у Польщу, куди вони евакуювалися, а потім постійно займалася допомогою для України. Зізнається, відчувала на собі неймовірний тиск, оскільки, крім переживань за рідних, додалося багато інших справ.

– Усі, хто почав допомагати Україні, кому вони першому дзвонять? Українці – Аліна. Зарубіжні друзі – Аліна. На мене стільки всього навалилося… Це найжахливіший час у моєму житті був… Ось коли я в депресію впала. Просто сиділа в якийсь момент і розуміла, що я хочу померти і не знаю, що мені робити навіть… Я дуже схудла. Мені всі писали, що в мене анорексія, я наркоманка. А я сиджу, мені ні їсти, ні пити не хочеться. Я не знала, що робити взагалі. Я так не губилася у своєму житті, – розповіла модель.

Нині, каже, моральний стан стабілізувався.

Згадала Байкова і про зустріч на Каннському кінофестивалі з акторкою Міллою Йовович, яка народилася в Києві. Там вона подарувала зірці своє синьо-жовте кольє.

Байкова у добрих стосунках і з іншими світовими знаменитостями, серед яких Леонардо Ді Капріо. На початку війни вона навіть писала йому.

– Я йому сказала, що він повинен говорити, оскільки його слово має дуже велику силу… Він мені навіть не відповів, але потім я побачила, що згодом він пожертвував гроші на підтримку України. Не говоритиму, що це через мене він це зробив, – поділилася модель.

Фото: Аліна Байкова