Украинская супермодель Алина Байкова рассказала, почему рассталась со своим бойфрендом, американским бизнесменом Патриком Кэрроллом. Также звезда поделилась подробностями о подарке актрисе Милле Йовович и переписке с актером Леонардо Ди Каприо.

Топ-модель рассталась с возлюбленным перед полномасштабной войной в Украине. Сама она уже 12 лет живет в США.

В интервью на YouTube-канале ДеЯк Алина призналась, хотела разорвать отношения раньше, однако боялась, поскольку постоянно страдала от морального насилия. Экс-бойфренд контролировал ее и заставлял публиковать совместные фото в соцсетях.

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— Я лечу на работу, он бросает детей, едет со мной. Объясняю, что лечу снимать кампейн, я в принципе на частном самолете не прочь полететь, но с другой стороны, я уезжала на один день… Кого я могу встретить? Нет, он летит со мной, сидит в отеле. Такой контроль — нездоровые отношения. Я своих подруг не видела шесть месяцев, но он не понимает, зачем я пойду с ними на обед. Говорит — чтобы вас мужчины снимали? — вспоминает Байкова.

Рассказала Алина и то, как экс-возлюбленный нанимал за ней слежку, намекнув, что физическое насилие также присутствовало в их отношениях.

Избавиться от абьюзивных отношений у Алины получилось в начале 2022 года, когда они с Патриком переехали в новый дом в Майами. После очередной ссоры она собрала вещи и уехала.

В феврале Алину пригласили в Милан на неделю моды, где модель и застала войну. Тогда ей позвонил бывший с обвинениями, что она спала с мужчинами за деньги.

— Я ему говорю, что не знаю, где моя семья и что мне делать… Даже если бы я была шлюхой, сейчас не то время, когда это нужно выяснять. Последнее, что мне вообще было интересно — что обо мне говорят люди, когда мою страну расстреливают. В итоге сказал, что бросает меня. Потому я сказала всем, что он меня оставил в первый день войны. Чтобы на его эго поиграть и он оставил меня в покое, — поделилась Байкова.

Отработав контракт, Алина поехала к своим родным в Польшу, куда они эвакуировались, а потом все время занималась помощью для Украины. Признается, чувствовала на себе невероятное давление, поскольку, кроме переживаний за родных, добавилось много других дел.

— Все, кто начал помогать Украине, кому они первому звонят? Украинцы – Алина. Зарубежные друзья – Алина. На меня столько всего навалилось… Это самое ужасное время в моей жизни было… Вот когда я в депрессию впала. Просто сидела в какой-то момент и понимала, что я хочу умереть и не знаю, что мне делать даже… Я сильно похудела. Мне все писали, что у меня анорексия, я наркоманка. А я сижу, мне ни кушать, ни пить не хочется. Я не знала, что делать вообще. Я так не терялась в своей жизни, — рассказала модель.

Сейчас, говорит, моральное состояние стабилизировалось.

Вспомнила Байкова и о встрече на Каннском кинофестивале с актрисой Миллой Йовович, которая родилась в Киеве. Там она подарила звезде свое сине-желтое колье.

Байкова в хороших отношениях и с другими мировыми знаменитостями, среди которых Леонардо Ди Каприо. В начале войны она даже писала ему.

— Я ему сказала, что он должен говорить, поскольку его слово имеет очень большую силу… Он мне даже не ответил, но потом я увидела, что позже он пожертвовал деньги на поддержку Украины. Не буду говорить, что это из-за меня он это сделал, — поделилась модель.

Фото: Алина Байкова