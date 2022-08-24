Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин в эксклюзивном интервью Фактам ICTV признался, что ни разу за время полномасштабной войны не почувствовал страха.

Музыкант поделился своим состоянием сейчас и рассказал, считает ли кого-то из россиян хорошими.

По словам Валерия, за полгода, как и большинство украинцев, он пережил разное состояние.

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— От эйфории, какого-то гипермотивированного и адреналинового подъема до отчаяния, разочарования от того, что скорой победы не будет. Это состояние, которое я сейчас переживаю, является, пожалуй, самым продуктивным. Пришло принятие этой реальности и адаптация новых реалий к каким-то своим определенным стереотипам, правилам жизни, — отметил артист.

Признается: это тяжело, но есть понимание, что война будет продолжаться долго, и мы должны прилагать максимум усилий.

— Как бы это пафосно ни звучало, все на своих местах должны работать продуктивно, эффективно в помощь раненым, ВСУ, госпиталям или на своем месте, спасая летящую в бездну экономику. Максимально продуктивно и с холодной головой. Минимум эмоций – залог победы, сколько бы ни длилась эта война. Мы все равно победим, у нас нет иного пути, выхода и страны, — подчеркнул Валерий.

Он добавил, что не испытывал страха за это время, даже тогда, когда, казалось бы, должен.

— Я не чувствовал ни разу страха от какой-то новости, прилета, когда мы пытались эвакуироваться или когда возвращались и видели разрушения. Даже тогда, когда я приехал в свой разрушенный дом. Это было опасно, и постоянно над головой летало, взрывалось – страха не было, — вспоминает Харчишин.

Однако сказал, что страх появился осознанный — в тот момент, когда понял, что мог остаться в своем доме, который разрушили российские оккупанты.

— Открыв подвал, я понял, что был бы там запечен. А еще больше страха вызвала мысль о том, что в этом доме остались бы мои дети. Это страх от мысли, чтобы могло произойти, но ничего такого я не почувствовал даже 24 февраля, когда увидел первые взрывы, и когда ехал в Гостомель снимать первые вертолеты, которые падали от наших Bayraktar и ПВО, — рассказал певец.

Уверен: “хороших русских” нет, не было и не будет. А все то, что сейчас происходит из-за них в Украине — коллективная ответственность.

— “Хорошие русские” – это мертвые русские или те, которые не лезут в наши дела и занимаются своей страной, чтобы свергнуть тирана и изменить свою страну к лучшему. Я о них не упоминаю, потому что это нас не касается. Я не знаю, “хорошие русские” могут быть только для России. На нашей земле “хорошие русские” – мертвые русские, — подчеркнул Валерий.

Харчишин сообщил, что за полгода полномасштабной войны для него изменилось в значении слова Россия и россияне. Теперь это синоним к слову зло.

— Россия — страна зла, россияне — те, которые ищут смерть и пришли сеять смерть. Потому они ее и получают здесь, на нашей земле, — добавил музыкант.

Также говорит, что начал использовать знак +, поскольку сейчас это любое положительное утверждение. Полезное и меткое.

Фото: Валерий Харчишин