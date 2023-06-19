Хореограф Максим Чмерковський став батьком вдруге

Популярний хореограф і головний герой романтичного реаліті Холостяк 1 Максим Чмерковський став батьком вдруге. Малюка йому подарувала дружина Пета Маргатройд.

Про це Максим заявив в Intagram, поділившись зворушливим знімком зі своїм маленьким сином.

– З Днем батька мене! – коротко підписав фотографію хореограф.

Це друга дитина для пари – вони вже виховують спільного 6-річного сина Шея.

Ще в травні в одному з інтерв’ю Чмерковський зізнався, що дуже радий поповненню в родині на тлі минулих проблем із вагітністю, і навіть Шей на це реагував.

– Тепер є поштовхи, живіт рухається. Спостерігати за тим, як моя шестирічна дитина приймає цей момент, теж дуже незвично. Він запитує мене щодня, коли з’явиться дитина, – зізнався хореограф.

Нагадаємо, що минулого літа стало відомо про горе в родині – дружина Максима Чмерковського втратила дитину. Примітно, що Пета навіть не підозрювала, що вона вагітна. Це сталося, коли хореограф був у Києві на зніманнях. Це був третій викидень у дружини Максима.

Пара старанно працювала над цією проблемою, і цього разу все вдалося.